، "زراعة جدة" يطلق حملة إرشادية وتحصينات للقطط والكلاب ضد "السعار" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بالتعاون مع إدارة نواقل الأمراض والأمراض المشتركة بوزارة الصحة

شارك مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة في حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي لداء الكلب (السعار)، بالتعاون مع إدارة نواقل الأمراض والأمراض المشتركة بوزارة الصحة، وذلك في إحدى الأسواق بجدة.

وتفصيلاً، أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، المهندس عادل بن مطلق الشيخ، أن هذه الفعالية تأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على زيادة وعي وتثقيف مُربّي الحيوانات الأليفة بشكل خاص، والمجتمع بشكل عام، عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، والحد من انتشارها، وطرق الوقاية منها، وكيفية التعامل مع الحيوانات المصابة.

ويُعتبر داء الكلب من الأمراض الفيروسية، وينتقل عن طريق الحيوانات الثديية، مثل القرود، والثعالب، والقطط.. ولكن تعتبر الكلاب الأكثر شيوعًا. وهو مرض قاتل للمصاب بمجرد ظهور العلامات والأعراض، وينتقل من الحيوان للحيوان، ومن الحيوان للإنسان، ولكنه لا ينتقل من الإنسان للإنسان.

وينتقل داء الكلب عن طريق العض، وإحداث جُرح، أو عن طريق جُرح سابق مفتوح في جِلد المصاب؛ إذ يهاجم الفيروس الجهاز العصبي المركزي، ومن ثم ينتقل إلى جميع أجزاء الجسم.

وأفاد "الشيخ" بأن الحملة الإرشادية والتحصينات الخاصة بمرض (السعار) التي يقدمها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكتب جدة للكلاب والقطط مستمرة.

يُذكر أن العالم يحتفل باليوم العالمي لمرض السعار يوم 28 سبتمبر من كل عام.