، إنجاز غير مسبوق للفيحاء في تاريخ دوري المحترفين السعودي ،

محمد بن مسعود - الدمام - بات فريق الفيحاء فريقًا صاعدًا في تاريخ دوري المحترفين بعد أن جمع 10 نقاط من 5 مباريات خاضها في المسابقة خلال منافسات الموسم الكروي الحالي 2021/ 2022م.

ونجح الفيحاء بتحقيق 3 انتصارات على الاتحاد والطائي والأهلي، وتعادل مع الفتح، بينما تلقى خسارة وحيدة أمام الجار الفيصلي، ولم يحقق أي فريق صاعد لدوري المحترفين من قبل، ما حققه الفيحاء في أول 5 جولات.

وفاز الفيحاء على قطبي جدة الاتحاد والأهلي في فترة لا تتجاوز الشهر، بعد أن قص شريط مبارياته بالدوري بالفوز على الاتحاد بهدف على ملعب المجمعة، وهي الهزيمة الوحيدة لمتصدر الدوري حاليًّا.