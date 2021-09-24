على عمق 15 مترًا.. غواصون يرسمون لوحة بديعة لشعار اليوم الوطني تحت الماء

الرياض - محمد عبدالله - شارك مجموعة من الغواصين في رسم شعار اليوم الوطني 91، على عمق 15 مترًا، وتحمل اللوحة عنوان: "هي لنا دار".

يقول ربحي سكيك، مدرب غوض، في لقاء مع برنامج "سيدتي"، على فضائية "روتانا خليجية"، إن الفكرة جاءت من أحد الأصدقاء شاركه في رحلة غوض وطرح علي تنفيذ فكرة احتفالًا باليوم الوطني، وجاءت فكرة رسم شعار اليوم الوطني تحت الماء.

وأضاف "سكيك" أنه لنجاح المشروع كانوا بحاجة لمصور ورسام تشكيلي محترفين، متابعًا: "نزلنا على عمق 15 مترًا ورسمنا اللوحة التي استغرقت نحو ساعة للانتهاء منها".

وأوضح الرسام التشكيلي، محمد حسنين، منفذ اللوحة، أن شعوره لا يوصف بهذا العمل، مؤكدًا أن الغواص تأسره الطبيعة البحرية الساحرة، فما بالنا بالنزول والرسم وسط هذه الأجواء.

وأشار "حسنين" إلى أن تقنية الرسم تحت الماء بسيطة جدًا ولكنها بحاجة إلى ممارسة وتدريب وتعود، متابعًا: "الرسم جميل والغوص جميل وعندما يجتمعان يظهر إبداع وجمال رائع ومميز وخاصة عندما يكون بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني".

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