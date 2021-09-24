5 خطوات لتحديث رقم الجوال في «توكلنا»

الرياض - محمد عبدالله - كشف تطبيق توكلنا عن خطوات تحديث البيانات ورقم الجوال من خلال الموقع الرسمي للتطبيق من خلال مجموعة من الخطوات.

ويتم تحديث رقم الجوال في تطبيق توكلنا من من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على "المساعدة" من صفحة تسجيل الدخول

- ثم اختيار تحديث رقم الجوال

- ثم اختيار نوع المستخدم

- ثم إدخال البيانات المطلوبة

- ثم التوثيق برمز التحقق وتحديث رقم جوال المستخدم في النظام.

وشدد تطبيق توكلنا على أهمية التأكد من إلغاء الرقم من حساب أي شخص آخر.

اقرأ أيضًا:

«توكلنا»: تطبيق الحجر المؤسسي للمقيمين أو الزائرين في حالتين