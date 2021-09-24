31 ملحقية ثقافية تحتفي باليوم الوطني.. ومبتعثون: نحبك يا وطني

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة التعليم مشاركة 31 ملحقية ثقافية بالخارج، في الاحتفاء باليوم الوطني السعودي 91.

وأتاحت وزارة التعليم ممثلةً بالأمانة العامة للملحقيات الثقافية، فرصة المشاركة لكافة الملحقيات الثقافية بالخارج، ومنسوبيها من طلاب وإداريين للتعبير عن مشاعرهم، وتعزيز قيم الانتماء للوطن والولاء لقيادته، والفخر والاعتزاز بالمنجزات التنموية.

ورفع الأمين العام للملحقيات الثقافية د.علي بن صالح الكلدي باسمه ومنسوبي الأمانة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو وولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني (٩١) للمملكة العربية السعودية، وإلى معالي وزير التعليم ومعالي النائب للجامعات والبحث والابتكار ولجميع منسوبي الملحقيات الثقافية السعودية وأبنائنا وبناتنا المبتعثين في الخارج، داعياً الله عز وجل أن يديم على هذه البلاد وقيادتها العز والتمكين.

وقال "الكلدي": "إننا إذ نستشعر مقولة سيدي ولي العهد (سنكمل معاً بناء بلادنا لتكون كما نتمناها جميعاً مزدهرة قوية تقوم على سواعد أبنائها وبناتها) لنجعل من هذه المقولة عنواناً لرسالتنا ودافعاً لتحقيق هدفنا، ونكون يداً واحدة نعمل لبناء ونهضة هذا الوطن الشامخ والرقي به إلى مستوى العالمية، وبناء أجيال المستقبل وتسليحهم بشتى العلوم والثقافات تحقيقاً لرؤية الوطن الرائدة (٢٠٣٠)".

ووجه عدد من الملحقين الثقافيين والقائمين بأعمالها في مختلف دول الابتعاث، أسمى آيات التهنئة للقيادة الرشيدة، بمناسبة اليوم الوطني المجيد 19، سائلين الله أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها.

وتنوّعت مشاركات الملحقيات الثقافية في أكثر من 31 دولة حول العالم للاحتفاء باليوم الوطني 91 "هي لنا دار"، من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة داخل مقر الملحقيات والأندية الطلابية، كما شهدت المنصات الرقمية التابعة للملحقيات بث فيديوهات ومشاركات للطلاب والطالبات المبتعثين للتعبير عن مشاعر الولاء والانتماء للوطن، حيث كانت كلمات: "نحبك يا وطني، ونحب قيادتك عزنا وفخرنا".. "مشتاقون لرؤيتك".. "راجعين للمشاركة في تنميتك".. من أكثر الكلمات تردداً في جميع المشاركات والفعاليات وحسابات شبكات التواصل الاجتماعي.

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