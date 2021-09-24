الخطوط الحديدية «سار» تقدم خصومات على التذاكر احتفالًا باليوم الوطني الـ91

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الخطوط الحديدية السعودية «سار» تقديم خصم على رحلات قطار الشمال وقطار الشرق احتفالًا باليوم الوطني السعودي الـ91.

وأوضحت الخطوط الحديدية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن الخصم على رحلات قطار الشرق وقطار الشمال يصل إلى 91 %.

وأكدت الخطوط الحديدية أنه يجب استخدام الرمز« KSA91 » ضمن الحقل المخصص في تطبيق سار للحصول على خصم اليوم الوطني الـ91.

وتابعت الخطوط الحديدية أن العرض متاح للحجوزات الجديدة الخاصة برحلات الشمال والشرق بتاريخ 23 سبتمبر 2021 حتى السبت 30 أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن الخصم سيكون لأول 910 حجوزات فقط.

وأكدت الخطوط الحديدية أنه يجب على جميع المسافرين على متن قطار سار الذين أعمارهم من ١٢ سنة وما فوق أن تكون الحالة الصحية في تطبيق توكلنا، محصن، و محصن متعافي، ومحصن جرعة واحدة، والذين ما دون عمر ١٢ سنة يلزم أن تكون الحاله الصحية لم تثبت إصابته.

واحتفلت المملكة العربية السعودية أمس الخميس الموافق 23 سبتمبر باليوم الوطني السعودي الـ91 لتوحيد المملكة.

عقوبة التعدي على الخطوط الحديدية

وكانت النيابة العامة قد أكدت أن التعدي على الخطوط الحديدية جريمة تصل عقوباتها إلى السجن لمدة عامين وغرامة تصل إلى نصف مليون ريال.

وقالت النيابة العامة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه يحظر قص الخط الحديدي أو تفكيكه أو اقتطاعه أو سرقته أو سرقة أي من مرافقه أو تجهيزاته أو جزاء أو تعمد إتلاف أي من ذلك.

وتابعت: إن العقوبة تصل إلى السجن سنتين، وغرامة تصل إلى خمسمائة ألف ريال، ونشر منطوق الحكم المقضي به على نفقة المدان بعد اكتسابه الصفة القطعية.

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