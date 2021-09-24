الانضباط الوظيفي.. 5 جزاءات على الموظف حال ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية أو مسلكية

الرياض - محمد عبدالله - نشرت جريدة «أم القرى» الرسمية في عددها الصادر اليوم الجمعة، مواد نظام الانضباط الوظيفي والذي أقره مجلس الوزراء.

ونصت المادة الخامسة من نظام الانضباط الوظيفي، على أن كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية أو مسلكية مما يعد إخلالاً بواجب من واجباته الوظيفية، يطبق عليه الجزاء المنصوص عليه في النظام، دون إخلال بالحق في رفع دعوى الحق العام، أو دعوى الحق الخاص.



أما المادة السادسة، فنصت على أن الجزاء الذي يجوز إيقاعه على الموظف هو:

1- الإنذار المكتوب.

2- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب (ثلاثة) أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهرياً (ثلث) صافي الراتب الشهري.

3 - الحرمان من علاوة سنوية واحدة.

4 - عدم النظر في ترقيته بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية.

5 - الفصل من الخدمة.

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