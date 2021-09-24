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هدايا للمواطنين والمقيمين.. لقطات من احتفال «الدفاع» باليوم الوطني

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الرياض - محمد عبدالله - نشرت وزارة الدفاع، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، لقطات من احتفال قيادة المنطقة الشمالية الغربية باليوم الوطني الـ91 للمملكة.

وشاركت آليات من القوات المسلحة في الاحتفال باليوم الوطني، كما تم توزيع الهدايا على الموطنين والمقيمين.

هذا وتحتفل المملكة العربية في هذا الوقت من كل عام، بذكرى اليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام.

وفي هذا اليوم، أصدر الملك المؤسس عبد العزيز -رحمه الله- المرسوم الملكي برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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