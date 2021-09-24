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صالح العيد.. من أوائل مأموري القطار بالمملكة يسرد قصته خلال عهد المؤسس

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الرياض - محمد عبدالله - صالح بن علي العيد من أوائل العاملين بالسكة الحديدية بالمملكة وبالتحديد في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، رحمه الله.

ولد العيد، في مدينة حائل في الخمسينيات الهجرية وكان يعمل بمدينة حائل من عمر سبع سنوات حتى وصل إلى السادسة عشر من عمره بعدها قرر الرحيل والبحث عن العمل بمدينة الظهران إبان بدايات شركة أرامكو.

 وقال العيد وهو يرتدي زي العمل الرسمي الأنيق ويستعيد ذكريات الماضي إن الموظف يجب أن يتعامل مع الراكب كأنه مثل أخوه أو أبوه، وقال إن السكك الحديدة في المملكة تطورت بشكل كبير.

مسيرة حافلة بدأت منذ تأسيس السكة الحديدية في المملكة ثم تنقل تباعًا لخدمة الدين والوطن في عدد من الجهات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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