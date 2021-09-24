بالفيديو.. أول ظهور لرئيس «أرامكو» الأسبق بعد تماثله للشفاء

الرياض - محمد عبدالله - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لوزير البترول ورئيس "أرامكو" الأسبق، علي بن إبراهيم النعيمي، من داخل أحد المستشفيات التي يتلقى فيها العلاج، عقب تماثله للشفاء من الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرًا.

وظهر "النعيمي"، في مقطع الفيديو، وهو يسير في بهو المستشفى ويذهب للجلوس على كرسي بمساعدة ممرض، الذي يوجه إليه بعض النصائح الطبية خلال حركته.

يشار إلى أن رواد "تويتر"، كانوا قد تداولوا مقطع فيديو طريف لـ"النعيمي"، في وقت سابق من يناير الماضي، خلال الحصول على لقاح فيروس كورونا.

وبين مقطع الفيديو، رئيس "أرامكو" الأسبق وهو يمازح ممرضة قائلًا: "أين العروس"، لترد عليه قائلة: "وظفني في أرامكو وأحضر لك العروس.. نورتنا".

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