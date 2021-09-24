3 نصائح لقيادة آمنة وللوصول إلى وجهتك بسرعة

الرياض - محمد عبدالله - وجه المركز الوطني للعمليات الأمنية نصائح لقائدي المركبات بضرورة التخطيط الجيد للرحلات اليومية والاطلاع على حالة الطقس ومعرفة الطرق البديلة.

جاء ذلك خلال تغريدة للمركز الوطني للعمليات الأمنية، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"؛ حيث قال: "تخطيطك السليم لرحلتك اليومية واطلاعك على حالة الطقس واستخدامك للطرق البديلة يسهل عليك الوصول إلى وجهتك بسرعة".

كان مركز "العمليات الأمنية" قد أصدر تنبيهًا متقدمًا لقائدي المركبات، عن فرصة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة تشمل (أضم، ميسان) ويستمر حتى الساعة 7 مساءً، بحسب ما أعلنت "الأرصاد".



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