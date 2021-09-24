مشاجرة جماعية عنيفة بين شبان سعوديين في اليوم الوطني للمملكة... فيديو

وأظهر المقطع مشاجرة حامية الوطيس بين مجموعة من الشبان، بالركل واللكم، سقط خلالها أحدهم على الأرض.

وفي مرحلة معينة تدخل شاب بدا وأنه على معرفة ببعض الحركات القتالية وركل آخر بقدمه في وجهه، قبل أن يجتمع عليه نحو 5 شبان ويسقطونه أرضا ثم يوسعونه ضربا.

ولم تعرف أسباب وملابسات الحادث ولا موقع حدوثه على وجه التحديد، إلا أن صحيفة عاجل السعودية قالت إنه وقع بحسب البعض في مدينة الباحة جنوب غربي المملكة، أمس الخميس، خلال الاحتفال باليوم الوطني الـ 91.

ويحتفل السعوديون في 23 سبتمبر/أيلول من كل عام باليوم الوطني للسعودية والذي يؤرخ لذكرى تأسيس المملكة، في إشارة للمرسوم الملكي التاريخي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود في مثل ذلك اليوم من عام 1932 ويقضي بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

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