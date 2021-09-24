ضبط 7 مواطنين ظهروا في فيديو مشاجرة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، الذي تظهر من خلاله مشاجرة بين عدد من الأشخاص، فقد تمكنت الجهات الأمنية بشرطة المنطقة من تحديد هوياتهم والقبض عليهم، وهم 7 مواطنين في العقد الثاني من العمر، وتم إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى فرع النيابة العامة.



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