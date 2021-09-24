الدفاعات السعودية تدمر مسيرة حوثية أطلقت تجاه أبها

الصين: تعاملات العملات الرقمية غير قانونية اعتبر البنك المركزي الصيني اليوم أن كل التعاملات المالية التي تجري بالعملات الرقمية غير قانونية، وهي الأحدث في سلسلة من الإجراءات... أبها : الوكالات أبها : الوكالات 17 صفر 1443 هـ 17 صفر 1443 هـ

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