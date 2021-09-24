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السعودية | لحظات تحبس الأنفاس لمحاولة مقيم دهس رجل أمن في تبوك

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جدة - بواسطة طلال الحمود - ألقت شرطة منطقة تبوك في المملكة العربية ، أمس، القبض على مقيم عربي ظهر في فيديو أثناء هروبه من محاولة دهس رجل أمن.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأن الجهات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على مقيم يمني الجنسية حاول دهس رجل أمن أثناء تنظيم حركة السير في إحدى الطرق الرئيسية بتبوك.

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وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، إنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإشعار فرع النيابة العامة.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، رجل الأمن متشبثا بالسيارة وهي تسير بسرعة ويطالب السائق بالتوقف وصف سيارته على جانب الطريق لاتخاذ الإجراءات النظامية ضده.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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