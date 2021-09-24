محمد بن مسعود - الدمام - بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني الـ 91 سجّل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الجهة المسؤولة عن الترويج لجائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 لموسم 2021، يوم أمس رسمياً رقماً قياسياً عالمياً، حين وضع رئيس مجلس إدارة الاتحاد للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، القطعة الأخيرة لأكبر مجسّم لسيارة الفورمولا 1 المبنية من قطع الليغو.

يأتي ذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ 91، لتأكيد أهمية هذا الإنجاز لسكان المملكة؛ حيث تابع مسؤولو غينيس للأرقام القياسية اكتمال عملية بناء المجسم، ثم صدّقوا رسمياً على تحقيق هذا الإنجاز.

وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل، عن سعادته وفخره بتحقيق هذا الإنجاز قائلاً: "يسعدني الإعلان عن الانتهاء من بناء أكبر مجسم لسيارة الفورمولا 1 باستخدام قطع الليغو في العالم على الإطلاق، وهو الإنجاز المعتمد من قبل غينيس للأرقام القياسية".

وأضاف: ننتظر إنجازًا جديدًا مع افتتاح حلبة كورنيش جدة خلال جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 عام 2021 في شهر ديسمبر المقبل، والتي ستصبح أطول وأسرع حلبة شوارع في العالم".

وأشار سموه إلى أن هذا المشروع انطوى على ترسيخ العطاء لمجتمعنا وبشكل يعكس المعنى الحقيقي والقيم التي ترمز إلى المملكة العربية السعودية الحديثة في التقدم والابتكار والمسؤولية الاجتماعية، حيث تمكنا اليوم من تجسيد ذلك على أرض الواقع وبصورة فاقت التوقعات، فقد كان هذا الإنجاز البارز نموذجاً للتعاون والإبداع المرتبط بشغف جَماعي، لتسخير قوة فورمولا 1 لدفع المملكة لتحقيق تطلعاتها لمستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.

يذكر أن عملية بناء أكبر مجسم لسيارة الفورمولا 1 باستخدام قطع الليغو، استخدمت أكثر من 500 ألف مكعب ليغو وتم تنفيذها بواسطة خبراء معتمدين من ليغو، حيث أتيحت الفرصة لمئات الآلاف من المواطنين والمقيمين في المشاركة في تحطيم الرقم القياسي العالمي.

الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يكشف النقاب عن أكبر مجسّم لسيارة الفورمولا 1 صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-24 سجّل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الجهة المسؤولة عن الترويج لجائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 لموسم 2021، يوم أمس رسمياً رقماً قياسياً عالمياً، حين وضع رئيس مجلس إدارة الاتحاد للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، القطعة الأخيرة لأكبر مجسّم لسيارة الفورمولا 1 المبنية من قطع الليغو.

يأتي ذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ 91، لتأكيد أهمية هذا الإنجاز لسكان المملكة؛ حيث تابع مسؤولو غينيس للأرقام القياسية اكتمال عملية بناء المجسم، ثم صدّقوا رسمياً على تحقيق هذا الإنجاز.

وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل، عن سعادته وفخره بتحقيق هذا الإنجاز قائلاً: "يسعدني الإعلان عن الانتهاء من بناء أكبر مجسم لسيارة الفورمولا 1 باستخدام قطع الليغو في العالم على الإطلاق، وهو الإنجاز المعتمد من قبل غينيس للأرقام القياسية".

وأضاف: ننتظر إنجازًا جديدًا مع افتتاح حلبة كورنيش جدة خلال جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 عام 2021 في شهر ديسمبر المقبل، والتي ستصبح أطول وأسرع حلبة شوارع في العالم".

وأشار سموه إلى أن هذا المشروع انطوى على ترسيخ العطاء لمجتمعنا وبشكل يعكس المعنى الحقيقي والقيم التي ترمز إلى المملكة العربية السعودية الحديثة في التقدم والابتكار والمسؤولية الاجتماعية، حيث تمكنا اليوم من تجسيد ذلك على أرض الواقع وبصورة فاقت التوقعات، فقد كان هذا الإنجاز البارز نموذجاً للتعاون والإبداع المرتبط بشغف جَماعي، لتسخير قوة فورمولا 1 لدفع المملكة لتحقيق تطلعاتها لمستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.

يذكر أن عملية بناء أكبر مجسم لسيارة الفورمولا 1 باستخدام قطع الليغو، استخدمت أكثر من 500 ألف مكعب ليغو وتم تنفيذها بواسطة خبراء معتمدين من ليغو، حيث أتيحت الفرصة لمئات الآلاف من المواطنين والمقيمين في المشاركة في تحطيم الرقم القياسي العالمي. 24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443 04:08 PM اخر تعديل 24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443 05:23 PM بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني الـ 91 بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني الـ 91 سجّل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الجهة المسؤولة عن الترويج لجائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 لموسم 2021، يوم أمس رسمياً رقماً قياسياً عالمياً، حين وضع رئيس مجلس إدارة الاتحاد للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، القطعة الأخيرة لأكبر مجسّم لسيارة الفورمولا 1 المبنية من قطع الليغو.

يأتي ذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ 91، لتأكيد أهمية هذا الإنجاز لسكان المملكة؛ حيث تابع مسؤولو غينيس للأرقام القياسية اكتمال عملية بناء المجسم، ثم صدّقوا رسمياً على تحقيق هذا الإنجاز.

وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل، عن سعادته وفخره بتحقيق هذا الإنجاز قائلاً: "يسعدني الإعلان عن الانتهاء من بناء أكبر مجسم لسيارة الفورمولا 1 باستخدام قطع الليغو في العالم على الإطلاق، وهو الإنجاز المعتمد من قبل غينيس للأرقام القياسية".

وأضاف: ننتظر إنجازًا جديدًا مع افتتاح حلبة كورنيش جدة خلال جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 عام 2021 في شهر ديسمبر المقبل، والتي ستصبح أطول وأسرع حلبة شوارع في العالم".

وأشار سموه إلى أن هذا المشروع انطوى على ترسيخ العطاء لمجتمعنا وبشكل يعكس المعنى الحقيقي والقيم التي ترمز إلى المملكة العربية السعودية الحديثة في التقدم والابتكار والمسؤولية الاجتماعية، حيث تمكنا اليوم من تجسيد ذلك على أرض الواقع وبصورة فاقت التوقعات، فقد كان هذا الإنجاز البارز نموذجاً للتعاون والإبداع المرتبط بشغف جَماعي، لتسخير قوة فورمولا 1 لدفع المملكة لتحقيق تطلعاتها لمستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.

يذكر أن عملية بناء أكبر مجسم لسيارة الفورمولا 1 باستخدام قطع الليغو، استخدمت أكثر من 500 ألف مكعب ليغو وتم تنفيذها بواسطة خبراء معتمدين من ليغو، حيث أتيحت الفرصة لمئات الآلاف من المواطنين والمقيمين في المشاركة في تحطيم الرقم القياسي العالمي.

، الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يكشف النقاب عن أكبر مجسّم لسيارة الفورمولا 1 ،

المصدر : الخليج 365

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