، أسبوع رياضي بامتياز .. "الخليج 365 " ترصد أبرز إحداثه .. تعرف عليها ،

محمد بن مسعود - الدمام - كان الأسبوع الماضي رياضياً بامتياز ، حيث تواصلت فيه منافسات الدوري السعودي للمحترفين ، والدوريات العالمية الخمسة الكبرى ، إلى جانب العديد من المنافسات الرياضية المختلفة .

ففي الشأن المحلي يبرز خبر عودة الحياة إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل ، وإقالة مدرب النصر البرازيلي مانو مينيز ، وفسخ الأهلي للعقد النجم البرازيلي المخضرم باولينهو ، كأهم الإحداث الرياضية على الساحة في المملكة .

أما على الصعيد العالمي ، فقد سيطر خبر اجتماع الفيفا نهاية الشهر الجاري لحسم موضوع فكرة إقامة كأس العالم كل عامين ، ومشاكل ليونيل ميسي مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان، اهتمام الصحافة العالمية .

وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية وربما لم تتاح لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى حيث كانت "الخليج 365 " تغطي ما يجري لذلك نسهل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا.

عودة الحياة لملعب الأمير عبدالله الفيصل

https://sabq.org/zY6RD5

المملكة مستمرة في استضافة أبرز الأحداث الرياضية العالمية

https://sabq.org/Wv92gV

النصر يمدد عقد سلطان الغنام حتى 2024

https://sabq.org/LGsBqF

الطائي يحقق أول فوز في تاريخه بدوري المحترفين

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أفراح الجماهير في الملاعب بمباريات جولة "هي لنا دار"

https://sabq.org/yfzJRg

وكيل أعمال المدرب الأرجنتيني مارسيلو غالاردو ينفي وجود عرض من قِبل النصر

https://sabq.org/jyLCY6

الانضباط تغرم النصر والاتحاد

https://sabq.org/m9b3Dw

علي الحسن لاعب "النصر" يفوز بجائزة نجم المستقبل في آسيا

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الأهلي يفسخ تعاقده مع البرازيلي باولينهو

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للمرة الأولى في تاريخها السعودية تستضيف بطولة كأس العالم لرفع الأثقال للشباب

https://sabq.org/7bwJxV

النصر يقيل مدربه البرازيلي مانو مينيز

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اختتام بطولة الكاراتيه الثانية للسيدات بمشاركة أكثر من 100 لاعبة

https://sabq.org/9GsFyz

اطلاق تسمية "هي لنا دار" على الجولة السادسة من دوري المحترفين والثالثة من "دوري يلو"

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"حسين عبدالغني": إذا كنت سبب المشكلة في "النصر" فسأرحل فوراً

https://sabq.org/LPpSYG

شراكة تاريخية بين بطولة السعودية الدولية والجولة الآسيوية للجولف

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"الهلال" ثاني أفضل نادٍ آسيوي و"النصر" في المركز الـ 11

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تأجيل بطولة خليجي 25 في البصرة إلى عام 2023

https://sabq.org/8mtxZY

"فيفا" يحسم قرار إقامة كأس العالم كل عامين نهاية الشهر الجاري

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