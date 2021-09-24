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أسبوع رياضي بامتياز .. "الخليج 365 " ترصد أبرز إحداثه .. تعرف عليها

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محمد بن مسعود - الدمام - كان الأسبوع الماضي رياضياً بامتياز ، حيث تواصلت فيه منافسات الدوري السعودي للمحترفين ، والدوريات العالمية الخمسة الكبرى ، إلى جانب العديد من المنافسات المختلفة .

ففي الشأن المحلي يبرز خبر عودة الحياة إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل ، وإقالة مدرب النصر البرازيلي مانو مينيز ، وفسخ الأهلي للعقد النجم البرازيلي المخضرم باولينهو ، كأهم الإحداث الرياضية على الساحة في المملكة .

أما على الصعيد العالمي ، فقد سيطر خبر اجتماع الفيفا نهاية الشهر الجاري لحسم موضوع فكرة إقامة كأس العالم كل عامين ، ومشاكل ليونيل مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان، اهتمام الصحافة العالمية .

وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية وربما لم تتاح لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى حيث كانت "الخليج 365 " تغطي ما يجري لذلك نسهل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا.

عودة الحياة لملعب الأمير عبدالله الفيصل

https://sabq.org/zY6RD5

المملكة مستمرة في استضافة أبرز الأحداث الرياضية العالمية

https://sabq.org/Wv92gV

النصر يمدد عقد سلطان الغنام حتى 2024

https://sabq.org/LGsBqF

الطائي يحقق أول فوز في تاريخه بدوري المحترفين

https://sabq.org/SRsFfy

أفراح الجماهير في الملاعب بمباريات جولة "هي لنا دار"

https://sabq.org/yfzJRg

وكيل أعمال المدرب الأرجنتيني مارسيلو غالاردو ينفي وجود عرض من قِبل النصر

https://sabq.org/jyLCY6

الانضباط تغرم النصر والاتحاد

https://sabq.org/m9b3Dw

علي الحسن لاعب "النصر" يفوز بجائزة نجم المستقبل في آسيا

https://sabq.org/qdKH4r

الأهلي يفسخ تعاقده مع البرازيلي باولينهو

https://sabq.org/4HXmcz

للمرة الأولى في تاريخها تستضيف بطولة كأس العالم لرفع الأثقال للشباب

https://sabq.org/7bwJxV

النصر يقيل مدربه البرازيلي مانو مينيز

https://sabq.org/Wj9SvC

اختتام بطولة الكاراتيه الثانية للسيدات بمشاركة أكثر من 100 لاعبة

https://sabq.org/9GsFyz

اطلاق تسمية "هي لنا دار" على الجولة السادسة من دوري المحترفين والثالثة من "دوري يلو"

https://sabq.org/pS7Qtd

"حسين عبدالغني": إذا كنت سبب المشكلة في "النصر" فسأرحل فوراً

https://sabq.org/LPpSYG

شراكة تاريخية بين بطولة السعودية الدولية والجولة الآسيوية للجولف

https://sabq.org/w2mSDQ

"الهلال" ثاني أفضل نادٍ آسيوي و"النصر" في المركز الـ 11

https://sabq.org/kmBYH6

تأجيل بطولة خليجي 25 في البصرة إلى عام 2023

https://sabq.org/8mtxZY

"فيفا" يحسم قرار إقامة كأس العالم كل عامين نهاية الشهر الجاري

https://sabq.org/zRVBF7

أسبوع رياضي بامتياز .. "الخليج 365 " ترصد أبرز إحداثه .. تعرف عليها

محمود الحمد الخليج 365 2021-09-24

كان الأسبوع الماضي رياضياً بامتياز ، حيث تواصلت فيه منافسات الدوري السعودي للمحترفين ، والدوريات العالمية الخمسة الكبرى ، إلى جانب العديد من المنافسات الرياضية المختلفة .

ففي الشأن المحلي يبرز خبر عودة الحياة إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل ، وإقالة مدرب النصر البرازيلي مانو مينيز ، وفسخ الأهلي للعقد النجم البرازيلي المخضرم باولينهو ، كأهم الإحداث الرياضية على الساحة في المملكة .

أما على الصعيد العالمي ، فقد سيطر خبر اجتماع الفيفا نهاية الشهر الجاري لحسم موضوع فكرة إقامة كأس العالم كل عامين ، ومشاكل ليونيل ميسي مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان، اهتمام الصحافة العالمية .

وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية وربما لم تتاح لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى حيث كانت "الخليج 365 " تغطي ما يجري لذلك نسهل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا.

عودة الحياة لملعب الأمير عبدالله الفيصل

https://sabq.org/zY6RD5

المملكة مستمرة في استضافة أبرز الأحداث الرياضية العالمية

https://sabq.org/Wv92gV

النصر يمدد عقد سلطان الغنام حتى 2024

https://sabq.org/LGsBqF

الطائي يحقق أول فوز في تاريخه بدوري المحترفين

https://sabq.org/SRsFfy

أفراح الجماهير في الملاعب بمباريات جولة "هي لنا دار"

https://sabq.org/yfzJRg

وكيل أعمال المدرب الأرجنتيني مارسيلو غالاردو ينفي وجود عرض من قِبل النصر

https://sabq.org/jyLCY6

الانضباط تغرم النصر والاتحاد

https://sabq.org/m9b3Dw

علي الحسن لاعب "النصر" يفوز بجائزة نجم المستقبل في آسيا

https://sabq.org/qdKH4r

الأهلي يفسخ تعاقده مع البرازيلي باولينهو

https://sabq.org/4HXmcz

للمرة الأولى في تاريخها السعودية تستضيف بطولة كأس العالم لرفع الأثقال للشباب

https://sabq.org/7bwJxV

النصر يقيل مدربه البرازيلي مانو مينيز

https://sabq.org/Wj9SvC

اختتام بطولة الكاراتيه الثانية للسيدات بمشاركة أكثر من 100 لاعبة

https://sabq.org/9GsFyz

اطلاق تسمية "هي لنا دار" على الجولة السادسة من دوري المحترفين والثالثة من "دوري يلو"

https://sabq.org/pS7Qtd

"حسين عبدالغني": إذا كنت سبب المشكلة في "النصر" فسأرحل فوراً

https://sabq.org/LPpSYG

شراكة تاريخية بين بطولة السعودية الدولية والجولة الآسيوية للجولف

https://sabq.org/w2mSDQ

"الهلال" ثاني أفضل نادٍ آسيوي و"النصر" في المركز الـ 11

https://sabq.org/kmBYH6

تأجيل بطولة خليجي 25 في البصرة إلى عام 2023

https://sabq.org/8mtxZY

"فيفا" يحسم قرار إقامة كأس العالم كل عامين نهاية الشهر الجاري

https://sabq.org/zRVBF7

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443

03:49 PM

كان الأسبوع الماضي رياضياً بامتياز ، حيث تواصلت فيه منافسات الدوري السعودي للمحترفين ، والدوريات العالمية الخمسة الكبرى ، إلى جانب العديد من المنافسات الرياضية المختلفة .

ففي الشأن المحلي يبرز خبر عودة الحياة إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل ، وإقالة مدرب النصر البرازيلي مانو مينيز ، وفسخ الأهلي للعقد النجم البرازيلي المخضرم باولينهو ، كأهم الإحداث الرياضية على الساحة في المملكة .

أما على الصعيد العالمي ، فقد سيطر خبر اجتماع الفيفا نهاية الشهر الجاري لحسم موضوع فكرة إقامة كأس العالم كل عامين ، ومشاكل ليونيل ميسي مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان، اهتمام الصحافة العالمية .

وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية وربما لم تتاح لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى حيث كانت "الخليج 365 " تغطي ما يجري لذلك نسهل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا.

عودة الحياة لملعب الأمير عبدالله الفيصل

https://sabq.org/zY6RD5

المملكة مستمرة في استضافة أبرز الأحداث الرياضية العالمية

https://sabq.org/Wv92gV

النصر يمدد عقد سلطان الغنام حتى 2024

https://sabq.org/LGsBqF

الطائي يحقق أول فوز في تاريخه بدوري المحترفين

https://sabq.org/SRsFfy

أفراح الجماهير في الملاعب بمباريات جولة "هي لنا دار"

https://sabq.org/yfzJRg

وكيل أعمال المدرب الأرجنتيني مارسيلو غالاردو ينفي وجود عرض من قِبل النصر

https://sabq.org/jyLCY6

الانضباط تغرم النصر والاتحاد

https://sabq.org/m9b3Dw

علي الحسن لاعب "النصر" يفوز بجائزة نجم المستقبل في آسيا

https://sabq.org/qdKH4r

الأهلي يفسخ تعاقده مع البرازيلي باولينهو

https://sabq.org/4HXmcz

للمرة الأولى في تاريخها السعودية تستضيف بطولة كأس العالم لرفع الأثقال للشباب

https://sabq.org/7bwJxV

النصر يقيل مدربه البرازيلي مانو مينيز

https://sabq.org/Wj9SvC

اختتام بطولة الكاراتيه الثانية للسيدات بمشاركة أكثر من 100 لاعبة

https://sabq.org/9GsFyz

اطلاق تسمية "هي لنا دار" على الجولة السادسة من دوري المحترفين والثالثة من "دوري يلو"

https://sabq.org/pS7Qtd

"حسين عبدالغني": إذا كنت سبب المشكلة في "النصر" فسأرحل فوراً

https://sabq.org/LPpSYG

شراكة تاريخية بين بطولة السعودية الدولية والجولة الآسيوية للجولف

https://sabq.org/w2mSDQ

"الهلال" ثاني أفضل نادٍ آسيوي و"النصر" في المركز الـ 11

https://sabq.org/kmBYH6

تأجيل بطولة خليجي 25 في البصرة إلى عام 2023

https://sabq.org/8mtxZY

"فيفا" يحسم قرار إقامة كأس العالم كل عامين نهاية الشهر الجاري

https://sabq.org/zRVBF7

1dd72ef52d.jpg

، أسبوع رياضي بامتياز .. "الخليج 365 " ترصد أبرز إحداثه .. تعرف عليها ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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