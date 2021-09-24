لليوم الثاني على التوالي.. الباحة تسجل «صفر» إصابات بكورونا

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت منطقة الرياض إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 14 إصابة جديدة، من إجمالي 51 حالة وفقا لبيانات وزارة الصحة، فيما واصلت منطقة الباحة عدم تسجيل إصابات جديدة لليوم الثاني على التوالي.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 12 حالة، والشرقية 5 حالات، والمدينة المنورة 4 حالات، وجازان والقصيم ونجران 3 حالات لكل منها، وعسير وتبوك حالتان لكل منهما، وحائل والجوف والحدود الشمالية حالة واحدة فقط لكل منها. فيما سجلت منطقة الباحة صفر إصابات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 59 حالات وفاة جديدة، و 4 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

يُذكر أن السعودية احتلت المركز الثاني عالميًّا، وفقًا لمؤشر «نيكاي» الياباني للتعافي من فيروس كورونا المستجد، من حيث إدارة العدوى وإطلاق اللقاحات وعودة الأنشطة.

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