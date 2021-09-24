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الصحة: انخفاض طفيف في الحالات الحرجة والنشطة تسجل 2313

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن انخفاض طفيف في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس ، حيث تم تسجيل 271 حالة، فيما تم امس الخميس تسجيل 279 حالة بانخفاض قدره  3 حالات.

وأشارت الوزارة  –عبر تويتر- إلى أن عدد الحالات النشطة شهد انخفاضا حيث تم تسجيل 2313 حالة، مقارنة مع أمس حيث تم تسجيل 2325 حالة وذلك بانخفاض  قدره 12 حالة فقط.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 59 حالات وفاة جديدة، و 4 حالة تعافٍ، خلال الـ24  ساعة الماضية.

يذكر أن احتلت المركز الثاني عالميًّا، وفقًا لمؤشر «نيكاي» الياباني للتعافي من ، من حيث إدارة العدوى وإطلاق اللقاحات وعودة الأنشطة.

فيما أعلنت وزارة الصحة، يوم الاثنين الماضي، أن عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة تخطى 41 مليون جرعة عبر 587 مركزا بجميع المناطق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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