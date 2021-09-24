وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران

الرياض - محمد عبدالله - التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين بنيويورك.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة تعزيز العمل المشترك، كما تطرق الجانبان إلى أبرز التطورات تجاه البرنامج النووي، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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