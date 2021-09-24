«نشرة عاجل».. 98 % نسبة التعافي من كورونا بالسعودية.. وفيديو يوثّق مضاربة جماعية عنيفة

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، منها: وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، طفلة تهدي رجل مرور زجاجة مياه وتلقي التحية العسكرية تكريمًا لدوره، وزير الخارجية يبحث إرساء الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط مع مسؤول أمريكي، فيديو يوثق لحظة سرقة مركبة من أمام منزل صاحبها في الرياض، 98 % نسبة التعافي من كورونا بالسعودية، تراجع أسعار الذهب في السعودية.. والجرام يبدأ بـ122.44 ريال.

وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين بنيويورك.

بالفيديو.. طفلة تهدي رجل مرور زجاجة مياه وتلقي التحية العسكرية تكريمًا لدوره

وثق مقطع فيديو، لحظات من اللطف والبراءة؛ حيث أعطت طفلة زجاجة مياه لأحد عساكر المرور في الطرق العامة، في لقطة توثق براءة الأطفال.

وزير الخارجية يبحث إرساء الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط مع مسؤول أمريكي

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، مع منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت مكغورك، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين بنيويورك.

مركز الأمن السيبراني يحذِّر من 4 طرق لروابط التصيُّد والاحتيال على الإنترنت

كشف المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، كيفية معرفة روابط التصيد الاحتيالية على شبكة الإنترنت، لعدم الوقوع في طرق خداعها وسلب الأموال، مشيرًا إلى أكثر أربعة طرق للروابط الاحتيالية.

مقطع فيديو يوثق لحظة سرقة مركبة من أمام منزل صاحبها في الرياض

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق لحظة سرقة مركبة أثناء الليل، وذلك في حي الوادي بمنطقة الرياض.

98 % نسبة التعافي من كورونا بالسعودية و19 ألف حالة حصيلة الوفيات بدول الخليج

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد اللقاحات المعطاة بدول الخليج العربية تجاوزت 75.5 مليون جرعة، وبلغ عدد الوفيات منذ بدء الجائحة أكثر من 19 ألف حالة، فيما بلغت نسبة الشفاء من الفيروس بالسعودية 98%.

فيديو يوثّق مضاربة جماعية عنيفة بين شباب أثناء الاحتفال باليوم الوطني

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطعًا مصورًا لمضاربة جماعية أثناء الاحتفال باليوم الوطني الـ91.

أمير المدينة المنورة يطلق «وقف الشفاء» لتقديم الرعاية الصحية والإنسانية للمقيمين

أطلق أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، أعمال «وقف الشفاء»، والذي يهدف للتعامل مع الحالات الصحية والإنسانية لبعض المقيمين غير المشمولين بخدمات الرعاية الصحية المجانية.

بالفيديو.. مواطن يمنع هروب شخص من دورية أمنية بـ«حركة بسيطة»

وثق مقطع فيديو، شخصًا يحاول الهروب من دورية أمنية بإحدى المناطق في المملكة، وظهر في الفيديو، شاب يفتح باب الدورية في محاولة لتهريب آخر، ولكن تدخل أحد الشباب الموجودين بجوارها وغلق الباب عليه لمنعه من الهرب.

بالفيديو.. شابان يحاولان إخافة فتيات داخل مركبة بـ«مشهد رعب أمريكي»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثّق محاولة شابين إخافة فتيات في طريق عام، على طريقة أحد الأفلام الأمريكية المشهورة.

هيئة الزكاة: لا يوجد برنامج محدَّد للاستخدام في نظام الفوترة الإلكتروني

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه لا يلزم في الفترة الحالية أن يكون البرنامج المستخدم في نظام الفوترة الإلكتروني معتمدًا من الهيئة، وأن ذلك قد يتم في وقت لاحق.

«توكلنا»: تطبيق الحجر المؤسسي للمقيمين أو الزائرين في حالتين

أكد تطبيق توكلنا، أن الحجر المؤسسي للزائرين أو المقيمين القادمين من السفر يطبق في حالتين، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «محصن جرعة أولى ومكتوب في توكلنا محصن حتى 30/11، ما هي الإجراءات المطلوبة لدخول المملكة؟».

القبض على أصحاب فيديو المشاجرة بمكان عام في الدوادمي

أعلنت شرطة منطقة الرياض، عن القبض على شخصين بمحافظة الدوادمي؛ إثر مشاجرة نتيجة خلاف سابق بينهما، وذلك عقب تداول فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يوثق لتلك المشاجرة.

بالصور.. طلبة جازان يشاركون المسافرين فرحة اليوم الوطني بمطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز

انطلقت أولى فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ91 للمملكة التي تنفذها إدارة تعليم جازان مساء أمس الخميس، ضمن الفعاليات المجتمعية، والتي بدأت في صالتي الوصول والمغادرة بمطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بالمنطقة وذلك باستقبال الطلاب والطالبات المسافرين أثناء قدومهم ومغادرتهم وتقديم الهدايا والورود والأعلام الوطنية لهم تعبيرًا منهم ومشاركة لهم الفرحة بهذه المناسبة الغالية في ظل اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

الاتحاد والتعاون.. صراع البحث عن الابتعاد بالصدارة والهروب من القاع

بطموحات مغايرة وأهداف متباينة، يتأهب فريق الاتحاد إلى ضم ضيفه الجريح «التعاون» إلى قائمة الضحايا، من أجل التحليق خارج سرب صدارة دوري المحترفين السعودي، في المباراة المرتقبة التي تجمع الثنائي الأصفر في الساعة 8:25 مساء اليوم الجمعة، على ملعب الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة» لحساب الجولة السادسة من المسابقة.

تراجع أسعار الذهب في السعودية.. والجرام يبدأ بـ122.44 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الجمعة، إثر هبوط المعدن عالميًا متأثرًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

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