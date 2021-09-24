جمعية «نهيل» النسائية تهنئ القيادة .. وتقيم العديد من الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني

الرياض - محمد عبدالله - بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ91، تقدمت جمعية الخدمات الاجتماعية النسائية «نهيل» بمركز الخبراء في منطقة القصيم، بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وكل شعب المملكة.

ورفعت رئيسة مجلس إدارة الجمعية نوال السويح، أطيب التبريكات والتهاني لمقام خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز -أمير منطقة القصيم- والأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز -نائب أمير المنطقة، ولكل الشعب السعودي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني، سائلةً الله بأن يديم على الوطن أمنه واستقراره وتطوره معربةً عن تفاؤلها بمستقبل المملكة ورؤية 2030 بفضل من الله ثم بدعم الحكومة الرشيدة.

كما تقدمت المديرة التنفيذية للجمعية موضي العريني، بخالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ولأمير منطقة القصيم وسمو نائبه، وأضافت: «بلادنا اليوم تحقق تقدمًا عالميًا وإقليميًا ملحوظًا في كل المجالات التي تحقق من خلالها جوهر التطور وسعادة أفراد الشعب السعودي نظير الدعم للمؤسسات الأهلية غير الربحية وما تحصل عليه من اهتمام بارز وملحوظ كما نصت عليه رؤية 2030 لبناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحي، ومحيط يتيح العيش في بيئة إيجابية وجاذبة».

من جهتها أقامت الجمعية العديد من الفعاليات والمسابقات بمناسبة اليوم الوطني والتي شملت، سجل بقلمك عن اليوم الوطني الـ91 بالحائط الإلكتروني لجمعية نهيل، وكذلك مسابقة أفضل صورة تظهر جمال بلدك باليوم الوطني، بالإضافة لمسابقة أفضل نصيحة مقدمة من الأجداد والجدات لأبناء الوطن، كما شاركت الجمعية مركز الخبراء بتوزيع العديد من الهدايا على المارة بهذه المناسبة العزيزة على الجميع.

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