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«المرور» يعلن تحويل طريق الدائري الغربي بالرياض بدءًا من الأحد.. ويحدِّد البدائل

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الرياض - محمد عبدالله - أعلن المرور السعودي، أنه سيتم تحويل طريق الدائري الغربي مخرج ٣٨، وذلك لأعمال مشروع تطوير بوابة الدرعية، بدءً من الأحد المقبل.

وقال الحساب الرسمي للمرور عبر موقع «تويتر»: «تنوه إدارة مرور منطقة الرياض وبالتنسيق مع هيئة تطوير بوابة الدرعية ومع فرع وزارة النقل بأنه سيتم تحويل طريق الدائري الغربي مخرج ٣٨ لأعمال مشروع تطوير بوابة الدرعية».

وأضاف: «وذلك ابتداءً من يوم الأحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١م، ونهيب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة».

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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