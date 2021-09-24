الارشيف / اخبار السعوديه

هيئة تطوير عسير تطلق حسابها الرسمي على «تويتر»

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - اطلقت هيئة تطوير منطقة عسير، حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اضغط هنا.

وذكرت الهيئة في تغريدتها الأولى «تعتز هيئة تطوير عسير وتفخر أن تكون مع قيادتها العظيمة لتحقيق هدفها الأسمى».

يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر أمرًا ملكيًا في 2018م بالموافقة على إنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير باسم (الهيئة العليا لتطوير منطقة عسير)، وأن يكون للهيئة مجلس برئاسة أمير منطقة عسير، وأن يكون نائب أمير منطقة عسير نائبًا للرئيس.

اقرأ أيضًا:

بجوائز 100 ألف ريال.. إمارة عسير تطلق مسابقة لتصميم السجاد

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا