هيئة تطوير عسير تطلق حسابها الرسمي على «تويتر»

الرياض - محمد عبدالله - اطلقت هيئة تطوير منطقة عسير، حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اضغط هنا.

وذكرت الهيئة في تغريدتها الأولى «تعتز هيئة تطوير عسير وتفخر أن تكون مع قيادتها العظيمة لتحقيق هدفها الأسمى».

يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر أمرًا ملكيًا في 2018م بالموافقة على إنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير باسم (الهيئة العليا لتطوير منطقة عسير)، وأن يكون للهيئة مجلس برئاسة أمير منطقة عسير، وأن يكون نائب أمير منطقة عسير نائبًا للرئيس.

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