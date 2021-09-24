«أمن الطرق» تنبّه قائدي مركبات 12 مدينة بمنطقة عسير من أمطار غزيرة ورياح

الرياض - محمد عبدالله - وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهًا لقائدي المركبات بمنطقة عسير، من هطول أمطار مع نشاط للرياح يؤدي للحد من الرؤية الأفقية.

وذكرت قوات أمن الطرق– عبر تويتر- : «لمستخدمي الطرق بمنطقة عسير في كلٍّ من (أبها- أحد رفيدة- الحرجة- النماص- تنومة- خميس مشيط- سراة عبيدة- ظهران الجنوب- المجاردة- بارق- رجال ألمع- محايل)، نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نود أخذ الحيطة والحذر».

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة الكرمة بينما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات المدينة المنورة.

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