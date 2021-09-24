«تعليم الطائف» تطلق مسابقة للطالبات في جميع المراحل

الرياض - محمد عبدالله - أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ضمن فعاليات اليوم الوطني الـ91، مسابقة «ريادة الأعمال برؤية سعودية» وتستهدف طالبات التعليم العام في جميع المراحل.

وذكرت تعليم الطائف –عبر تويتر- أن الشؤون التعليمية بنات ممثلة بإدارة نشاط الطالبات، أطلقت مسابقة «ريادة الأعمال برؤية سعودية» وهي مسابقة وطنية تلقي الضوء على اهتمام الوطن برعاية رواد الأعمال واعتبارهم من اهم ركائز الروية 2030.

وأوضحت أن أهداف المسابقة تشمل: تجسيد حب الوطن ودعمه لابناءه في نفوس الطالبات، وإبراز جهود الوطن ودعمه اللامحدود لريادة الأعمال، ونشر الوعي بأهمية ريادة الأعمال في بناء الوطن وتطور منجزاته

وأشارت إلى أن شروط المسابقة تتضمن أن تصنع المشاركة مقطع فيديو معبرا عن رعاية المملكة لريادة الأعمال، وأن يكون باللغة العربية الفصحى، وألا يتجاوز دقيقتين، وأن يشتمل الفيديو على اسم المشاركة واسم المدرسة.

وأضافت تعليم الطائف أن المسابقة عامة لجميع مراحل التعليم من البنات، سوف تكرم الفائزات بالمراكز الثلاث الأولى على مستوى الإدارة العامة للتعليم بنات ،على أن ترسل المشاركات على الايميل التالي: [email protected] وآخر موعد لاستلام المشاركات 29 صفر 1443

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