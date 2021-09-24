السعودية | سفارة المملكة لدى الهند تحتفي باليوم الوطني 91 (صور)

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - محررو المناطق

نظم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند الدكتور سعود الساطي، حفل استقبال بمقر السفارة بالعاصمة نيودلهي بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة.

وحضر الحفل، وزير الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية الهند مورليدهران، ووزير شؤون الأقليات مخنار عباس نقوي، ووزير خارجية الهند الأسبق سلمان خورشيد، وعدد من كبار المسؤولين، وأعضاء السلك الدبلوماسي وأعضاء السفارة.