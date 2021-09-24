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السعودية | وزير الخارجية يناقش تطورات البرنامج النووي الإيراني مع المبعوث الأمريكي وتعزيز العمل المشترك

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - محررو المناطق:

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الجمعة، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي؛ على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين بنيويورك.


وناقش وزير الخارجية خلال اللقاء، تعزيز العمل المشترك، كما تطرق الجانبان إلى أبرز التطورات تجاه البرنامج النووي، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدول.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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