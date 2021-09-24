السعودية | وزير الخارجية يناقش تطورات البرنامج النووي الإيراني مع المبعوث الأمريكي وتعزيز العمل المشترك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - محررو المناطق:

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الجمعة، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي؛ على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين بنيويورك.



وناقش وزير الخارجية خلال اللقاء، تعزيز العمل المشترك، كما تطرق الجانبان إلى أبرز التطورات تجاه البرنامج النووي، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدول.