، أسبوع رياضي بامتياز .. "الخليج 365 " ترصد أبرز إحداثه .. تعرف عليها ،

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محمد بن مسعود - الدمام - كان الأسبوع الماضي رياضياً بامتياز ، حيث تواصلت فيه منافسات الدوري السعودي للمحترفين ، والدوريات العالمية الخمسة الكبرى ، إلى جانب العديد من المنافسات الرياضية المختلفة .
ففي الشأن المحلي يبرز خبر عودة الحياة إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل ، وإقالة مدرب النصر البرازيلي مانو مينيز ، وفسخ الأهلي للعقد النجم البرازيلي المخضرم باولينهو ، كأهم الإحداث الرياضية على الساحة في المملكة .
أما على الصعيد العالمي ، فقد سيطر خبر اجتماع الفيفا نهاية الشهر الجاري لحسم موضوع فكرة إقامة كأس العالم كل عامين ، ومشاكل ليونيل ميسي مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان، اهتمام الصحافة العالمية .
وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية وربما لم تتاح لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى حيث كانت "الخليج 365 " تغطي ما يجري لذلك نسهل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا.
عودة الحياة لملعب الأمير عبدالله الفيصل
https://sabq.org/zY6RD5
المملكة مستمرة في استضافة أبرز الأحداث الرياضية العالمية
https://sabq.org/Wv92gV
النصر يمدد عقد سلطان الغنام حتى 2024
https://sabq.org/LGsBqF
الطائي يحقق أول فوز في تاريخه بدوري المحترفين
https://sabq.org/SRsFfy
أفراح الجماهير في الملاعب بمباريات جولة "هي لنا دار"
https://sabq.org/yfzJRg
وكيل أعمال المدرب الأرجنتيني مارسيلو غالاردو ينفي وجود عرض من قِبل النصر
https://sabq.org/jyLCY6
الانضباط تغرم النصر والاتحاد
https://sabq.org/m9b3Dw
علي الحسن لاعب "النصر" يفوز بجائزة نجم المستقبل في آسيا
https://sabq.org/qdKH4r
الأهلي يفسخ تعاقده مع البرازيلي باولينهو
https://sabq.org/4HXmcz
للمرة الأولى في تاريخها السعودية تستضيف بطولة كأس العالم لرفع الأثقال للشباب
https://sabq.org/7bwJxV
النصر يقيل مدربه البرازيلي مانو مينيز
https://sabq.org/Wj9SvC
اختتام بطولة الكاراتيه الثانية للسيدات بمشاركة أكثر من 100 لاعبة
https://sabq.org/9GsFyz
اطلاق تسمية "هي لنا دار" على الجولة السادسة من دوري المحترفين والثالثة من "دوري يلو"
https://sabq.org/pS7Qtd
"حسين عبدالغني": إذا كنت سبب المشكلة في "النصر" فسأرحل فوراً
https://sabq.org/LPpSYG
شراكة تاريخية بين بطولة السعودية الدولية والجولة الآسيوية للجولف
https://sabq.org/w2mSDQ
"الهلال" ثاني أفضل نادٍ آسيوي و"النصر" في المركز الـ 11
https://sabq.org/kmBYH6
تأجيل بطولة خليجي 25 في البصرة إلى عام 2023
https://sabq.org/8mtxZY
"فيفا" يحسم قرار إقامة كأس العالم كل عامين نهاية الشهر الجاري
https://sabq.org/zRVBF7
24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443 03:49 PMأسبوع رياضي بامتياز .. "الخليج 365 " ترصد أبرز إحداثه .. تعرف عليها
كان الأسبوع الماضي رياضياً بامتياز ، حيث تواصلت فيه منافسات الدوري السعودي للمحترفين ، والدوريات العالمية الخمسة الكبرى ، إلى جانب العديد من المنافسات الرياضية المختلفة .
ففي الشأن المحلي يبرز خبر عودة الحياة إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل ، وإقالة مدرب النصر البرازيلي مانو مينيز ، وفسخ الأهلي للعقد النجم البرازيلي المخضرم باولينهو ، كأهم الإحداث الرياضية على الساحة في المملكة .
أما على الصعيد العالمي ، فقد سيطر خبر اجتماع الفيفا نهاية الشهر الجاري لحسم موضوع فكرة إقامة كأس العالم كل عامين ، ومشاكل ليونيل ميسي مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان، اهتمام الصحافة العالمية .
وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية وربما لم تتاح لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى حيث كانت "الخليج 365 " تغطي ما يجري لذلك نسهل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا.
عودة الحياة لملعب الأمير عبدالله الفيصل
https://sabq.org/zY6RD5
المملكة مستمرة في استضافة أبرز الأحداث الرياضية العالمية
https://sabq.org/Wv92gV
النصر يمدد عقد سلطان الغنام حتى 2024
https://sabq.org/LGsBqF
الطائي يحقق أول فوز في تاريخه بدوري المحترفين
https://sabq.org/SRsFfy
أفراح الجماهير في الملاعب بمباريات جولة "هي لنا دار"
https://sabq.org/yfzJRg
وكيل أعمال المدرب الأرجنتيني مارسيلو غالاردو ينفي وجود عرض من قِبل النصر
https://sabq.org/jyLCY6
الانضباط تغرم النصر والاتحاد
https://sabq.org/m9b3Dw
علي الحسن لاعب "النصر" يفوز بجائزة نجم المستقبل في آسيا
https://sabq.org/qdKH4r
الأهلي يفسخ تعاقده مع البرازيلي باولينهو
https://sabq.org/4HXmcz
للمرة الأولى في تاريخها السعودية تستضيف بطولة كأس العالم لرفع الأثقال للشباب
https://sabq.org/7bwJxV
النصر يقيل مدربه البرازيلي مانو مينيز
https://sabq.org/Wj9SvC
اختتام بطولة الكاراتيه الثانية للسيدات بمشاركة أكثر من 100 لاعبة
https://sabq.org/9GsFyz
اطلاق تسمية "هي لنا دار" على الجولة السادسة من دوري المحترفين والثالثة من "دوري يلو"
https://sabq.org/pS7Qtd
"حسين عبدالغني": إذا كنت سبب المشكلة في "النصر" فسأرحل فوراً
https://sabq.org/LPpSYG
شراكة تاريخية بين بطولة السعودية الدولية والجولة الآسيوية للجولف
https://sabq.org/w2mSDQ
"الهلال" ثاني أفضل نادٍ آسيوي و"النصر" في المركز الـ 11
https://sabq.org/kmBYH6
تأجيل بطولة خليجي 25 في البصرة إلى عام 2023
https://sabq.org/8mtxZY
"فيفا" يحسم قرار إقامة كأس العالم كل عامين نهاية الشهر الجاري
https://sabq.org/zRVBF7
، أسبوع رياضي بامتياز .. "الخليج 365 " ترصد أبرز إحداثه .. تعرف عليها ،
المصدر : الخليج 365
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