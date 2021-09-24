، مسيرة هجن و"سيرة المجد".. أمير حائل يرعى احتفاء المنطقة بالوطن "صور" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: سجلات فخر تتجدد بوطن تفرد بقيادة حكيمة وشعب وفيّ ووحدة نموذجية

رعى الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، في متنزه المغواة الترفيهي للاحتفالات، مساء أمس، حفل إمارة المنطقة، الذي شارك به إدارة التعليم وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمناسبة اليوم الوطني 91، وبتنظيم من أمانة المنطقة، وذلك بحضور الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل.

بدأ الحفل بالسلام الملكي ثم القرآن الكريم، ثم أوبريت "سيرة المجد " الذي شارك به وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقام به عدداً من الأطفال بالمسرح أمام أمير المنطقة، ثم مشاركة إدارة التعليم التي تمثلت بقصيدة شعرية بعنوان "رحاب المجد" للشاعر مرضي الشمري ألقاها الطالب محمد أحمد الخلف، كما قدّم النشاط الطلاب بتعليم حائل أوبريت مسجل بعنوان "هي دارنا"، تلاه مسيرة الهجن والهجانة.

واختتمت فعاليات الحفل بتقديم فرقة الفنون الشعبية العرضة السعودية التي شارك بأدائها سموه وسمو نائبه.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أن سجلات الفخر تتجدد بوطن تفرد بقيادة حكيمة وشعب وفيّ ووحدة صف نموذجية بين القيادة والشعب وبين الشعب والقيادة.

وقال، في كلمته بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة: "وطن أرسى ركائزه المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود على أساس متين، وسار على ذلك أبناؤه الملوك من بعده حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- يحق لنا أن نفخر به ونفخر بالانتماء له ونحن نعايش الوطن وهو متأهب ليحلق بنا نحو المقدمة ويأخذنا إلى مصاف دول الصدارة".

وأشار أمير منطقة حائل إلى أن المملكة منذ خطوات التأسيس الأولى جعلت الإنسان محور اهتمامها ورعايتها وتجلّى اهتمامها بالإنسانية خلال جائحة فيروس كورونا وما قامت به من رعاية صحية مجانية شاملة للمقيمين على أرضها من مختلف دول العالم لتساويهم بما قدمت من خدمات صحية شاملة لمواطنيها.

وتحدث عن وفاء أبناء الوطن مع قيادتهم والحرص على أمن حدوده وأراضيه واستبسالهم للذود عن بلادهم وعن المقدسات الإسلامية فيه، داعياً الله بأن يحفظ المولى القدير ولاة الأمر وفقهم الله وأن يديم الأمن والاستقرار والنماء لهذا الوطن إنه سميع مجيب.