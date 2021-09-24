، أكبر شاشة سينمائية خارجية.. شاهد انطلاقة فعاليات "يوم الوطن 91" بصامطة ،

محمد بن مسعود - الدمام - افتتحها المحافظ بحديقة الشهداء ومنتزه الوادي بمشاركة البلدية وإدارات حكومية

دشن محافظ صامطة، أحمد بن عبدالله زعلة، مساء أمس الخميس، انطلاق فعاليات اليوم الوطني الـ 91 بحديقة الشهداء ومنتزه الوادي والتي نظمتها بلدية صامطة وشاركت فيها عدد من الإدارات الحكومية والفرق التطوعية؛ وذلك بحضور رئيس بلدية صامطة الدكتور سالم بن منيف وعدد من مدراء الإدارات الحكومية والأمنية وأعضاء المجلس المحلي والبلدي، وتجول محافظ صامطة في المعرض الوطني مستمعاً لشرح مفصل عن كل ركن وما يحتويه، كما شاهد عروضاً للكاراتيه.

وقد عبّر محافظ صامطة عن شكره البالغ لبلدية المحافظة على تجهيزها لموقع الاحتفال موجهًا الشكر أيضاً للجهات الخدمية والفرق التطوعية على مشاركتها في هذا المعرض الذي أقيم بهذه المناسبة العزيزة علينا جميعًا، وهي ذكرى اليوم الوطني الواحد والتسعين، يلي ذلك تجول محافظ صامطة في مواقع احتفال المحافظة وحديقة الوادي، وقام بتدشين أكبر شاشة عرض سينمائية خارجية بالمنطقة الجنوبية والتي جهزت لعرض إنجازات هذه الدولة المباركة.

من جانبه، أكد محافظ صامطة أننا نعيش آمنين مطمئنين في بلاد التوحيد بلاد الحرمين الشريفين والأمن والأمان لتحل علينا الذكرى الـ 91 لتوحيد هذه البلاد ولم شتاتها على يد المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- وما احتفالنا بهذه الذكرى الغالية علينا إلا لتجديد للعهد والولاء متباهين متفاخرين بملوك هذه البلاد التي هي دارنا وسكننا، وهي أمننا وأماننا برعاية الله وتوفيقه مقدماً التهنئة للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة الغالية.