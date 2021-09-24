شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون الحرمين» تؤهل 600 موظفة في عدة تخصصات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ إجمالي عدد الموظفات المؤهلات بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ما يقارب 600 موظفة يعملن ضمن الوكالات والوكالات المساعدة.

وتتمثل هذه الوكالات وأعداد منسوبيها في وكالة الشؤون التطويرية النسائية بقيادة مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود، وتندرج تحتها كلٌّ من : الوكالة المساعدة للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي النسائية، والوكالة المساعدة للعلاقات والشؤون الإعلامية والشراكات المجتمعية النسائية، الوكالة المساعدة للغات والترجمة النسائية، ويبلغ عددهن ما يقارب ١٠٠ موظفة، والوكالة المساعدة للتفويج والحشود النسائية، والوكالة المساعدة للخدمات والشؤون الميدانية النسائية ويبلغ عددهن ما يقارب ٢١٠ موظفات.

وفي وكالة الرئاسة للشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية النسائية بقيادة الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي، وتندرج تحتها كلٌّ من: الوكالة المساعدة للشؤون العلمية والفكرية والثقافية النسائية، والوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية ويبلغ عددهن ما يقارب ٢٠٠ موظفة، وأيضا في وكالة الرئاسة للشؤون الإدارية والتطويرية النسائية بقيادة الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي ويندرج تحتها كلٌّ من: الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية النسائية، والوكالة المساعدة للتخطيط الإستراتيجي والمبادرات وتحقيق الرؤية النسائية ويبلغ عددهن ما يقارب ٣٠ موظفة.