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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وتنومة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر بمشيئة الله حتى الساعة الـ7 مساءً.
24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443 02:06 PM
تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح وتدنياً في مدى الرؤيةتنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة عسير
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وتنومة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر بمشيئة الله حتى الساعة الـ7 مساءً.
، تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة عسير ،
المصدر : الخليج 365
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