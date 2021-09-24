بالفيديو.. شابان يحاولان إخافة فتيات داخل مركبة بـ«مشهد رعب أمريكي»

الرياض - محمد عبدالله - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثّق محاولة شابين إخافة فتيات في طريق عام، على طريقة أحد الأفلام الأمريكية المشهورة.

ويظهر الشابان في مقطع الفيديو، وهما يرتديان أقنعة للشخصية الأمريكية المعروفة بـ«الجوكر»؛ حيث شعرت الفتيات في المركبة بالخوف بعد حركات الشابين عليهن؛ حيث اقترب أحدهما برأسه داخل السيارة.

وأعرب عديد من المتابعين، عن غضبهم من تلك التصرفات الصبيانية، مطالبين بالقبض على الشابين لإثارتهما الرعب بين العامة.

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