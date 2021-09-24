بالفيديو.. النيل يحمل أعلام السعودية والألعاب النارية تزين سماء القاهرة احتفالا باليوم الوطني

الرياض - محمد عبدالله - احتفلت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، باليوم الوطني الـ91 للمملكة، من خلال استقبال أعضاء الحكومة المصرية ورؤساء البعثات الدبلوماسية، كما حمل نهر النيل أعلام المملكة وزينت الألعاب النارية سماء القاهرة.

وذكرت السفارة لدى مصر –عبر تويتر- أن السفير أسامة بن أحمد نقلي، استقبل أعضاء الحكومة المصرية ورؤساء البعثات الدبلوماسية وكبار الشخصيات، بمناسبة اليوم الوطني.

وقال السفير نقلي في كلمة له بهذه المناسبة: نحتفي اليوم بكل فخر واعتزاز وشموخ بعزة وطن يسير بكل همة في طريق التنمية المستدامة، ونفخر بما وصلت إليه العلاقات السعودية المصرية من مستوى متنامي يليق بمكانة الدولتين في المنطقة والعالم.

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