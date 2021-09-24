«توكلنا»: تطبيق الحجر المؤسسي للمقيمين أو الزائرين في حالتين

الرياض - محمد عبدالله - أكد تطبيق توكلنا، أن الحجر المؤسسي للزائرين أو المقيمين القادمين من السفر يطبق في حالتين، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «محصن جرعة أولى ومكتوب في توكلنا محصن حتى 30/11، ما هي الإجراءات المطلوبة لدخول المملكة؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي توكلنا عبر موقع «تويتر»: «المواطن ينطبق عليه الحجر المنزلي علمًا بأن المقيم والزائر غير المحصن والمحصن جرعة واحدة من اللقاحات المعتمدة في المملكة يخضع لحجر مؤسسي لمدة 5 أيام، في حال ظهور نتيجتي فحص سلبيتين حسب البرتوكول».

وأضاف: «تكون الحالة الصحية محصن جرعة أولى في توكلنا لمن لم يصب بالفيروس مسبقا وأكمل 14 يومًا بعد أخذ الجرعة الأولى، وتستمر هذه الحالة مدة 180 يومًا من تاريخ أخذ الجرعة ما لم يتم إكمال الجرعات أو يثبت الإصابة».

وتابع: «المواطن / المقيم في حال تم أخذ اللقاح من خارج المملكة يتم تسجيل اللقاح في بوابة وزارة الصحة عبر الرابط، اضغط هنا».

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