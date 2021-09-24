أمير المدينة المنورة يطلق «وقف الشفاء» لتقديم الرعاية الصحية والإنسانية للمقيمين

الرياض - محمد عبدالله - أطلق أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، أعمال «وقف الشفاء»، والذي يهدف للتعامل مع الحالات الصحية والإنسانية لبعض المقيمين غير المشمولين بخدمات الرعاية الصحية المجانية.

ويرأس أمير المدينة المنورة مجلس نظارة الوقف الذي يستهدف جمع أصول بقيمة 200 مليون ريال خلال عامين لتصرف عائدات استثماراتها على مصارف الوقف.

وقال الأمير فيصل بن سلمان خلال ترؤسه الاجتماع الأول للمجلس، إن تلمس حاجة المحتاجين وتقديم كل العون لهم، وبذل الخير والعطاء للجميع، من الأعمال التي دأبت عليها قيادة المملكة منذ تأسيسها؛ حيث تعمل على توفير وتقديم كل الرعاية للمواطن والمقيم.

وسيعمل الوقف على إيجاد حلول تكفل استدامة تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في الوقت المناسب للمقيمين المستفيدين منه بالمدينة المنورة، وكل محافظاتها بما يحفظ للمقيمين كرامتهم ويصون حقوقهم، بالإضافة إلى معالجة تزايد حجم الاحتياج العاجل لهذه الفئة سنويًا.

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