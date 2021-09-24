98 % نسبة التعافي من كورونا بالسعودية و19 ألف حالة حصيلة الوفيات بدول الخليج

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد اللقاحات المعطاة بدول الخليج العربية تجاوزت 75.5 مليون جرعة، وبلغ عدد الوفيات منذ بدء الجائحة أكثر من 19 ألف حالة، فيما بلغت نسبة الشفاء من الفيروس بالسعودية 98%.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنه وفقا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الخميس، فإن عدد الإصابات المؤكدة بلغ 2,506,303 إصابة، وعدد حالات التعافي 2,471,582 حالة، وعدد حالات الوفاة 19,296 حالة.

وأشار المركز إلى أن عدد لقاحات كورونا بدول الخليج بلغ 75,534,008 جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%، فيما بلغت النسبة في دول المجلس مجتمعة 98.6%.

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