مركز الأمن السيبراني يحذِّر من 4 طرق لروابط التصيُّد والاحتيال على الإنترنت

الرياض - محمد عبدالله - كشف المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، كيفية معرفة روابط التصيد الاحتيالية على شبكة الإنترنت، لعدم الوقوع في طرق خداعها وسلب الأموال، مشيرًا إلى أكثر أربعة طرق للروابط الاحتيالية.

وذكر المركز –عبر تويتر- أن روابط التصيُّد تتميز بالتالي:

ـ التخفّي من خلال عنوان موقع الويب URL ، وذلك من خلال تغيير بسيط لترتيب حروف الموقع الأصلي أو زيادة أو نقصان غير واضح.. ففي حالة تغيير نوع الموقع يتم تبديل .gov إلى .net.

ـ إنشاء نطاق فرعي باسم موقع معروف وربطه بموقع التصيّد، مثلًا: إنشاء cert على موقع التصيّد ليبدو صحيحًا.

ـ الاستدراج من خلال استخدام كلمات وعبارات جاذبة والتخفّي تحت أحد الجمل القابلة للضغط، مثل (اضغط هنا وادخل السحب على 100 ألف ريال).

ـ التخفّي باسم إحدى الشركات المعروفة أو البنوك وطلب بيانات شخصية أو بنكية من الضحية، مثل رسالة «عزيزي العميل تم حظر بطاقة الصراف الآلي الخاصة بك، نرجو إرسال اسم المستخدم وكلمة السرّ لتحديث بياناتك من خلال هذا النموذج».

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