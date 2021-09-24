هيئة الزكاة: لا يوجد برنامج محدَّد للاستخدام في نظام الفوترة الإلكتروني

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه لا يلزم في الفترة الحالية أن يكون البرنامج المستخدم في نظام الفوترة الإلكتروني معتمدًا من الهيئة، وأن ذلك قد يتم في وقت لاحق.

وذكر حساب «اسأل الزكاة» التابع للهيئة –عبر تويتر- : «عزيزي العميل، لا يجب أن يكون نظام الفوترة الإلكتروني (فاتورة) المستخدم معتمدًا من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو جهة خارجية للمرحلة الأولى، وقد تقوم الهيئة بالإلزام بهذا المتطلب لاحقًا».

وتابعت أنها نشرت قائمة غير إلزامية على المكلفين؛ حيث يمكن للمكلف الحصول على نظام فوترة لمنشأته من أي شركة توفر أنظمة الفوترة، بشرط أن يكون النظام المستخدم ملتزمًا بالمتطلبات المعلن عنها.

جاء ذلك ردًا على استفسار من مواطن قال فيه «لدي تطبيق وفيه جميع متطلبات الفاتورة الإكترونية وجميع الحقول المطلوبة من الهيئة، هل عليه مشكلة أم استمر عليه؟».

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