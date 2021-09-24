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توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة في مُجملها مصحوبة برياحٍ نشطة على مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، بينما تتهيّأ الفرصة لتكوُّن السحب الرعدية المصحوبة برياحٍ نشطة على مرتفعات المدينة المنوّرة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 20 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.
24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443 01:07 PM
سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات المدينة المنوّرة"الأرصاد": أمطار رعدية متوسطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة
توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة في مُجملها مصحوبة برياحٍ نشطة على مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، بينما تتهيّأ الفرصة لتكوُّن السحب الرعدية المصحوبة برياحٍ نشطة على مرتفعات المدينة المنوّرة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 20 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.
، "الأرصاد": أمطار رعدية متوسطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة ،
المصدر : الخليج 365
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