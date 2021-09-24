السعودية | “لص” يسرق مركبة من أمام منزل صاحبها بالرياض.. وكاميرا المراقبة تفضحه (فيديو)

تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو لكاميرا مراقبة، يرصد لحظة سرقة مركبة من أمام باب منزل صاحبها في حي الوادي شمالي مدينة الرياض.

وأظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا المراقبة في الشارع، أن السارق كان جالسًا على الرصيف المقابل للسيارة وفي يده حقيبة، حيث نهض من مكانه وكان يراقب الشارع حتى لا يراه أحد، واقترب من السيارة وتمكن من فتحها وتشغيلها وسرقتها والهروب بها.