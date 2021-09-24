، بالصور .. "الشؤون الإسلامية" بالمدينة المنورة تنفذ مبادرة توزيع كمامات للمعتمرين ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
قام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة بتنفيذ مبادرة لتوزيع كمامات للمعتمرين بميقات ذي الحليفة تحمل شعار الوزارة واليوم الوطني هي لنا دار، ضمن برامجه للاحتفاء بيوم الوطن الـ 91.
وشارك بتوزيع عددٍ من منسوبي الفرع وفق البروتوكولات الصحية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا، كما قاموا بتقديم مجموعة من الإرشادات الصحية للمعتمرين وتنظيم دخولهم في حرم الميقات.
من جانب آخر، ثمّن المعتمرون والزوار للميقات ومرافقه الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن، كما قدموا التهنئة للقيادة الرشيدة بهذه الذكرى الغالية، سائلين المولى القدير أن يديم على المملكة تقدمها واستقرارها.
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
بالصور .. "الشؤون الإسلامية" بالمدينة المنورة تنفذ مبادرة توزيع كمامات للمعتمرينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-24
قام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة بتنفيذ مبادرة لتوزيع كمامات للمعتمرين بميقات ذي الحليفة تحمل شعار الوزارة واليوم الوطني هي لنا دار، ضمن برامجه للاحتفاء بيوم الوطن الـ 91.
وشارك بتوزيع عددٍ من منسوبي الفرع وفق البروتوكولات الصحية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا، كما قاموا بتقديم مجموعة من الإرشادات الصحية للمعتمرين وتنظيم دخولهم في حرم الميقات.
من جانب آخر، ثمّن المعتمرون والزوار للميقات ومرافقه الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن، كما قدموا التهنئة للقيادة الرشيدة بهذه الذكرى الغالية، سائلين المولى القدير أن يديم على المملكة تقدمها واستقرارها.
24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
01:55 AM
تحمل شعار الوزارة واليوم الوطني هي لنا دار ضمن برامجه للاحتفاء بالمناسبة الغالية
قام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة بتنفيذ مبادرة لتوزيع كمامات للمعتمرين بميقات ذي الحليفة تحمل شعار الوزارة واليوم الوطني هي لنا دار، ضمن برامجه للاحتفاء بيوم الوطن الـ 91.
وشارك بتوزيع عددٍ من منسوبي الفرع وفق البروتوكولات الصحية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا، كما قاموا بتقديم مجموعة من الإرشادات الصحية للمعتمرين وتنظيم دخولهم في حرم الميقات.
من جانب آخر، ثمّن المعتمرون والزوار للميقات ومرافقه الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن، كما قدموا التهنئة للقيادة الرشيدة بهذه الذكرى الغالية، سائلين المولى القدير أن يديم على المملكة تقدمها واستقرارها.
، بالصور .. "الشؤون الإسلامية" بالمدينة المنورة تنفذ مبادرة توزيع كمامات للمعتمرين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور .. "الشؤون الإسلامية" بالمدينة المنورة تنفذ مبادرة توزيع كمامات للمعتمرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.