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محمد بن مسعود - الدمام - تزين برج ومباني ومرافق وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مقرها بالرياض، وفي مختلف المناطق، بصور القيادة الرشيدة والإضاءة باللون الأخضر وعرض الشاشات التفاعلية احتفاءً بيوم الوطن الـ 91، ضمن برامجها والفعاليات التي تنفذها إنفاذًا لتوجيهات الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ .
وحملت الشاشات واللوحات التي تم وضعها على واجهات المباني صور القيادة الرشيدة وكلمات خالدة تجسد اهتمام القيادة الرشيدة بالوطن والمواطن والحرص على ما يعلي شأنه ويحقق المصالح الوطنية التي تؤكدها السياسة الحصيفة للمملكة.
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
بالصور .. صور القيادة الرشيدة واللون الأخضر يزين برج ومباني ومرافق "الشؤون الإسلامية"عبدالله العنزي الخليج 365 2021-09-24
تزين برج ومباني ومرافق وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مقرها بالرياض، وفي مختلف المناطق، بصور القيادة الرشيدة والإضاءة باللون الأخضر وعرض الشاشات التفاعلية احتفاءً بيوم الوطن الـ 91، ضمن برامجها والفعاليات التي تنفذها إنفاذًا لتوجيهات الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ .
وحملت الشاشات واللوحات التي تم وضعها على واجهات المباني صور القيادة الرشيدة وكلمات خالدة تجسد اهتمام القيادة الرشيدة بالوطن والمواطن والحرص على ما يعلي شأنه ويحقق المصالح الوطنية التي تؤكدها السياسة الحصيفة للمملكة.
24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
01:44 AM
تزين برج ومباني ومرافق وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مقرها بالرياض، وفي مختلف المناطق، بصور القيادة الرشيدة والإضاءة باللون الأخضر وعرض الشاشات التفاعلية احتفاءً بيوم الوطن الـ 91، ضمن برامجها والفعاليات التي تنفذها إنفاذًا لتوجيهات الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ .
وحملت الشاشات واللوحات التي تم وضعها على واجهات المباني صور القيادة الرشيدة وكلمات خالدة تجسد اهتمام القيادة الرشيدة بالوطن والمواطن والحرص على ما يعلي شأنه ويحقق المصالح الوطنية التي تؤكدها السياسة الحصيفة للمملكة.
، بالصور .. صور القيادة الرشيدة واللون الأخضر يزين برج ومباني ومرافق "الشؤون الإسلامية" ،
المصدر : الخليج 365
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