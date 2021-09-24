رجل الأعمال سهو بن معضد: ذكرى اليوم الوطني مصدر فخر واعتزاز للسعوديين والعرب

الرياض - محمد عبدالله - رفع رجل الأعمال سهو بن معضد بن سهو، عظيم التهنئة وجليلها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -أيدهما الله- بمناسبة الذكرى الـ91 لليوم الوطني للسعودية.

وأشار سهو بن معضد بن سهو إلى أن ذكرى اليوم الوطني للمملكة تُطل عليها كل عام لُتعيد إلى الأذهان هذا الحدث التاريخي الذي يحق لنا جميعًا أن نفخر به، مُعربًا عن فخر واعتزاز كل السعوديين والعرب والمسلمين الصادقين بمكانة المملكة منذ تأسيسها، والذي تعززه اليوم، وسط العالم أجمع، في ظل خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.

وتابع: في هذا اليوم وحد فيه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه شتات هذا الكيان العظيم وأحال الفُرقة والتناحر إلى وحدة وانصهار وتكامل في جهاده، فسارت تحت رايته تحقق الإنجازات والانتصارات وترسية دعائم البنيان الشامخ لمملكتنا الغالية.

كما أكد أن السعودية لا تعتمد على ماضيها المشرق فقط، حيث أصبح حاضرها أكثر إشراقًا في ظل القيادة الرشيدة ودلالة ذلك جلت بوضوح في التعامل الرائع للمملكة مع جائحة كورونا، وكذلك دورها الإنساني الذي استفادت منه غالبية المناطق المحتاجة في العالم.