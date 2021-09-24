«الأرصاد» لسكان 4 مناطق: انتبهوا من الأمطار والسحب الرعدية خلال الساعات المقبلة

الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار رعدية وتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية بمواقع عدة في 4 مناطق بالمملكة، وذلك خلال الساعات المقبلة من اليوم الجمعة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن مناطق جازان «الحرث، الدائر، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب، أبو عريش، أحدالمسارحة، الدرب، الطوال، بيش، جازان، صامطة، صبيا، ضمد» وعسير «أبها، أحد رفيدة، الحرجة، النماص، تنومة، خميس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، المجاردة، بارق، رجال المع، محايل» والباحة «العقيق، بلجرشي، الباحة» ومكة المكرمة «أضم، العرضيات، ميسان» تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

فيما تشهد «الحجرة، المخواة، المندق، قلو» بمنطقة الباحة و«الطائف» بمكة المكرمة تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

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