بالصور.. طلبة جازان يشاركون المسافرين فرحة اليوم الوطني بمطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز

الرياض - محمد عبدالله - انطلقت أولى فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ91 للمملكة التي تنفذها إدارة تعليم جازان مساء أمس الخميس، ضمن الفعاليات المجتمعية، والتي بدأت في صالتي الوصول والمغادرة بمطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بالمنطقة وذلك باستقبال الطلاب والطالبات المسافرين أثناء قدومهم ومغادرتهم وتقديم الهدايا والورود والأعلام الوطنية لهم تعبيرًا منهم ومشاركة لهم الفرحة بهذه المناسبة الغالية في ظل اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

وحرص طلاب وطالبات تعليم جازان على مشاركة المسافرين الاحتفاء باليوم الوطني 91 في مشاهد تظهر ملامح البهجة من خلال توزيع الهدايا المتنوعة والحلوى وباقات الورود وكذلك الأعلام والشعارات الوطنية على أكثر من 950 مسافرا ومسافرة عبر الرحلات الداخلية القادمة والمغادرة بمطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان والتي تعبر عن هذه المناسبة العظيمة.

وأسهم دور الطلاب والطالبات في زرع البسمة والفرحة على جميع المسافرين بالمطار في لوحة وطنية أكدت عمق العلاقة والترابط بين فئات المجتمع السعودي ووحدتهم في مراسم الاحتفاء بيوم الوطن التاريخي.

من جانبها أوضحت المتحدث الرسمي لتعليم جازان رجاء العطاس، أن مشاركة طلاب وطالبات المدارس أثبتت روح الانتماء لديهم وهم يستقبلون ويودعون المسافرين بمطار الملك عبدالله بن عبد العزيز بجازان وتقديم الهدايا المتنوعة لهم هو تعبير صادق لفرحتهم بالمناسبة الوطنية، مبينة أن هذه تعد أولى الفعالية من بين العديد من الفعاليات المجتمعية التي تنفذها إدارة التعليم بالمنطقة في مواقع استراتيجية مختلفة وبالتعاون والشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة احتفاء باليوم الوطني 91 للمملكة كونها مناسبة عزيزة وغالية على كافة أبناء المجتمع السعودي.

وأكدت في الوقت ذاته أنه ووفقا لتوجيهات المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم أبو هادي أرادت من تنفيذ مثل هذه الفعاليات الوطنية استهداف شرائح المجتمع بكل أطيافهم من أجل تجسيد قيم الحب والولاء للوطن وقيادته الحكيمة في نفوسهم وإيصال رسائل تحمل أرقى معاني الانتماء تتناقلها الأجيال على تراب هذا الوطن العظيم.

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