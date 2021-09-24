«شرطة تبوك» تُطيح بمقيم أثناء هروبه من محاولة دهس رجل أمن

الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة منطقة تبوك القبض على مقيم أثناء هروبه من حادثة محاولة دهس.
صرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة تبوك، العقيد خالد الغبان، بأن الجهات الأمنية ألقت القبض على مقيم يمني الجنسية حاول دهس رجل أمن أثناء تنظيم حركة السير بأحد الشوارع الرئيسية بالمنطقة.
وأشار إلى أنه اتُخذت بحق المتهم الإجراءات النظامية الأولية وإشعار فرع النيابة العامة.
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