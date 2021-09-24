«شرطة تبوك» تُطيح بمقيم أثناء هروبه من محاولة دهس رجل أمن

صرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة تبوك، العقيد خالد الغبان، بأن الجهات الأمنية ألقت القبض على مقيم يمني الجنسية حاول دهس رجل أمن أثناء تنظيم حركة السير بأحد الشوارع الرئيسية بالمنطقة.

محمد يوسف

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