الشيخ المطلق: الجميع مسؤول دينيًّا ووطنيًّا عن استمرار بناء وتنمية واستقرار الوطن

الرياض - محمد عبدالله - قال المستشار بالديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، إن اليوم الوطني هو رمز لوحدة الكلمة والعدالة، وهى نعمة يجب علينا شكرها والمحافظة عليها، موضحًا أن الجميع مسؤول دينيًّا ووطنيًّا عن استمرار بناء وتنمية وتطوير واستقرار الوطن.

وأضاف المطلق– عبر تويتر- إن «اليوم الوطني رمز لوحدة الكلمة واجتماع الشمل وتوحد هذه القبائل التي كانت متناحرة، فجمعها المؤسس -رحمه الله- تحت عقيدة إسلامية صافية وشريعة حاكمة، فصفت القلوب، وانتشر العدل، وعم الأمن، وقمع اللهُ أهلَ الشر، وانقاد الجميع لسلطان العدالة.. وتلك نعمة يجب علينا شكرها والمحافظة عليها».

وتابع: «كل من على صعيد هذا الوطن المبارك مسؤول دينيًّا ووطنيًّا عن استمرار بنائه وتنميته وتطويره والمحافظة على أمنه واستقراره ومكتسباته من خلال مجاله وتخصصه إن كان عاملًا أو موظفًا حتى الطلاب على مقاعد الدراسة وربَّات البيوت فللجميع دورٌ يسهم من خلاله في بناء حاضر هذا الوطن ومستقبله».

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