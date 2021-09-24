في اليوم الوطني 91.. شهداء الواجب على معالم الدرعية التاريخية

الرياض - محمد عبدالله - احتفت بوابة الدرعية التاريخية باليوم الوطني بتوثيق تضحيات شهداء الوطن على أشهر معالم الدرعية التاريخية.

وقالت هيئة تطوير بوابة الدرعية في تغريد عبر تويتر: "قبل 300 عامٍ هُنا.. وُلد وطنٌ فَدَوهُ الملوك والأبطال بأرواحهم".

وأضافت "في يومنا الوطني يحضرُ شهداء الواجب -رحمهم الله-، في أرض الصمود والوحدة والشموخ والرسوخ، في قصر سلوى الشامخ بالدرعية".

في سياق متصل أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري أنزريلو، أن احتفاء المملكة بذكرى اليوم الوطني الـ91 يأتي متزامناً مع ما يحظى به قطاع التراث من دعم ورعاية واهتمام غير مسبوق من قبل قيادة المملكة، مبيناً أن هيئة تطوير بوابة الدرعية قد أخذت على عاتقها مسؤولية الاعتناء والتطوير بأحد أهم المعالم السعودية، وهي الدرعية بما تمثله من قيمة تاريخية ووطنية تلامس مشاعر ووجدان كل سعودي.

وأشار إلى أن العمل جار على استكمال المشروعات كافة، الخاصة ببوابة الدرعية والبنى التحتية اللازمة لها، حيث سيُعمل على إبرازها ضمن الفعاليات الاحتفالية الضخمة، التي تعمل الهيئة على إطلاقها بمناسبة اليوم الوطني، والتي تتضمن فعاليات رياضية وثقافية وفنية تنسجم مع المناسبة، وتستقي طابعها من وحي المكان وعراقته والعبق التاريخي للدرعية.

وأعرب أنزيريلو عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على ما توليه من دعم ورعاية لبوابة الدرعية وفعاليتها وأنشطتها المختلفة قائلاً: "دأبت هيئة تطوير بوابة الدرعية على التفاعل مع جميع المناسبات الوطنية الكبرى، ورصد صداها داخل الأوساط المجتمعية على النحو الذي يحقق التكامل بين الهيئة ومنظومة المجتمع المحلي، بما يسهم في تنويع الفعاليات، ويلبي رغبات المواطنين والزوار، وينسجم مع الأهداف الإستراتيجية الطموحة للهيئة، في إبراز الإرث التاريخي والثقافي للدرعية، باعتبارها عاصمة الدولة السعودية الأولى، وتضم معالم تراثية عالمية، وربط الدرعية بواقع الحداثة والنهضة التنموية العظيمة، التي تعيشها المملكة في هذا العهد الميمون، لتحقيق مستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030".